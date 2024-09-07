Gaziantep'te kayıp engelli, arazide uyurken bulundu Gaziantep'te kaybolan zihinsel engelli Dede Aslan, 11 saat sonra arazide bir kayanın yanında bitkin halde uyurken bulundu.

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İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeniceli Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli Dede Aslan (47), dün sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyince, ailesi endişeyle aramaya başladı. Yakınları, mahalle muhtarı İlhan Horoz ile birlikte aramalarına rağmen Aslan'a ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

11 SAAT SONRA KAYANIN YANINDA UYURKEN BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen 116 jandarma personeli ve mahalle sakinleri, geniş kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Arama ekipleri, 11 saat süren çabalarının ardından Aslan'ı evine yaklaşık 1 kilometre mesafede, bir kayanın yanında bitkin halde uyurken buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Aslan'ın durumunun iyi olduğu belirlenirken, ailesi, gösterdikleri yoğun çaba için ekiplere teşekkür etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)