Gaziantep’te kayıp gencin öldürüldüğü ortaya çıktı Tabancayla vurulduktan sonra cesedi Fırat Nehri'ne atılan gencin, ilişki yaşadığı evli kadının babası tarafından öldürdüğü belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen baba-kız tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep’te yaşayan ve turistlik bölgelerde garson olarak çalışan 22 yaşındaki Ömer Yılmaz, 11 Mart'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Ailesi, kayıp oğullarının bulunması için polise başvurdu.

Yasak aşk yaşadığı tespit edildi

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ömer Yılmaz'ın son zamanlarda görüştüğü kişilerle irtibat kurarak soruşturmayı derinleştirdi.

Ekipler, soruşturma kapsamında Yılmaz'ın ilişki yaşadığını tespit ettiği evli 3 çocuk annesi İslim Y. (24) ile babası Ali Turan'ı gözaltına aldı.

İtiraf etti: Öldürüp, Fırat Nehri'ne attım

Şüphelilerden Ali Turan, emniyetteki sorgusunda Ömer'i, kızı ile ilişki yaşadığını öğrendiği için tabanca ile vurarak Fırat Nehri'ne attığını itiraf etti.

Ekiplerin çalışmasıyla Ömer Yılmaz’ın cesedi, nehirden çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı.

Baba ile kızı tutuklandı

Yılmaz’ın cenazesi, yakınlarına teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Turan ile kızı İslim Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.