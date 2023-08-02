İHA

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Bazılarının kavga etmek için bahane aramasına gerek yok…

Zira sonrası bile tüm gücünü bir başka insan üzerinde harcayan çok.

Motosikletli sürücüler çarpıştı

Tıpkı Gaziantep’in Nizip ilçesindeki bu kaza gibi…

E-90 karayolu otogar kavşağında iki motosiklet sürücüsü çarpıştı.

Çarpışmanın ardından ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücüler ve yanlarında bulunanlar arasında iddiaya göre "kusur" nedeniyle tartışma çıktı.

Gaziantep’te kaza sonrası kavga çıktı

Tekme tokat birbirine girdiler

Tartışmanın büyümesi üzerine ise taraflar yol ortasında tekme tokat birbirine girdi.

Birbirlerini yola yatarak darbeden tarafları, çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırabildi.