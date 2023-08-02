Gaziantep’te kaza sonrası kavga çıktı

İHA
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Bazılarının kavga etmek için bahane aramasına gerek yok…
Zira kaza sonrası bile tüm gücünü bir başka insan üzerinde harcayan çok.
Motosikletli sürücüler çarpıştı
Tıpkı Gaziantep’in Nizip ilçesindeki bu kaza gibi…
E-90 karayolu otogar kavşağında iki motosiklet sürücüsü çarpıştı.
Çarpışmanın ardından ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücüler ve yanlarında bulunanlar arasında iddiaya göre "kusur" nedeniyle tartışma çıktı.
Tekme tokat birbirine girdiler
Tartışmanın büyümesi üzerine ise taraflar yol ortasında tekme tokat birbirine girdi.
Birbirlerini yola yatarak darbeden tarafları, çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırabildi.