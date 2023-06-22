Gaziantep'te kazaya davetiye çıkaran görüntüler: Sadece 3 araç kırmızı ışıkta durdu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleştirilen dronlu trafik denetiminde sadece 3 aracın kırmızı ışıkta durduğu görüldü.

İHA

Gaziantep'te avadan trafik denetiminde şaşırtan görüntü...

Nurdağı ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ortaklaşa denetim gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üzümlü Kavşağı'ın tek yönünde yapılan denetimlerde 5 dakika içerisinden 16 araç geçerken bu araçlardan sadece 3'nün kırmızı ışıkta durduğu görüldü.

Sadece bir otomobil, bir kamyonet ve bir de hafif ticari araç kırmızı ışıkta dururken aralarında kamyon, tır, motosiklet ve otomobillerin bulunduğu 13 araç işe kırmızı ışık ihlali yaptı.

Şans eseri kaza yaşanmadı

Kırmızı ışıkta durmayan araçlardan bir kısmının hızını bile düşürmediği görülürken sürücülerin sorumsuzca hareket ettiği kavşakta şans eseri bir kazanın yaşanmaması da dikkat çekti.