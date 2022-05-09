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    Gaziantep'te, kendilerini polis olarak tanıtan gaspçılar yakalandı

    Kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra silah göstererek vatandaşları gasbeden M.Ş., M.D. ve M.E. isimli şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 09.05.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 15:24
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    Gaziantep'te, kendilerini polis olarak tanıtan gaspçılar yakalandı

    Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, 2 vatandaşın gasbedilmesi ve vatandaşlardan birinin silahla yaralanması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları hem gasbeden hem yaralayan M.Ş., M.D. ve M.E. isimli 3 şüpheli tespit edildi.

    Adreslerine yapılan operasyonla yakalandılar

    İHA’nın haberine göre; adresleri belirlenen 3 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheli şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ise gasbettikleri iki adet telefon, bir miktar para ve olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep te, kendilerini polis olarak tanıtan gaspçılar yakalandı #1


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