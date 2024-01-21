Gaziantep'te kira kavgasında eniştesini öldürdü Gaziantep’te bir şahıs, kira yüzünden bir süredir tartışmalar yaşadığı eniştesini silahla vurarak öldürdü.

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İHA

Gaziantep'te akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde, S.C. ile eniştesi Sezai Altın (48) arasında kira anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.

Eniştesini silahla vurup öldürdü

Tartışmanın büyüdüğü olayda S.C., eniştesini silahla vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sezai Altın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahıs aranıyor

Altın’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Altın'ı vurarak kaçan kayınbiraderi S.C.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)