Nizip Fıstık Hali'nde fıstık çuvalını çalmak isteyen 3 şahıs bekçiye takılınca, demir korkuluğun üzerinden atlayıp kaçtı.

Gaziantep'te Nizip Fıstık Hali'ne otomobil ile giren 3 kişi, fıstık çuvalını otomobile yükleyerek kaçmaya başladı.

Girişteki demir kapıda zaman kaybeden şahıslar, kapıda duran bekçiyi görünce silah çekti.

DEMİR KAPININ ÜZERİNDEN ATLADILAR

Bekçiyi silahla etkisiz hale getirmek isteyen şahıslar, durumu kurtaramayacağını anlayınca, demir kapının üzerinden atlayarak kaçtı.

Bekçi Said Özdemir, otomobilde bulunan ve 3 şahsın götürmeye çalıştığı fıstık çuvalını görünce polise haber verdi.

Gaziantep'te kiralık araçla fıstık hırsızlığı kamerada VİDEO

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından olay anını saniye saniye kaydeden güvenlik kamera görüntülerini izledi.

Olay yerinde yapılan incelemede ele geçirilen aracın kiralık olduğu tespit edilirken, aracın plakasının ise belirlenememesi için bantla kapatıldığı ortaya çıktı.

"DAVRANIŞLARINDAN ŞÜPHELENDİK"

Bekçilerden Said Özdemir, hırsızlığı güvenlik kameralarından fark ettiklerini anlatarak, "Şahısların davranışlarından şüphelendik, güvenlik kameralarını izledik. Fıstık aldıklarını görünce hemen kapıları kapattık, müdahale ettik. Bir çuval fıstık almışlardı, bir çuvalda yaklaşık 70 kilo oluyor" şeklinde konuştu.