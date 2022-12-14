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- Gaziantep'te kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şahıs tutuklandı
Gaziantep'te kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şahıs tutuklandı
- 14.12.2022 - 15:08
- Güncelleme : 14.12.2022 - 15:11
Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde korku dolu bir taciz olayı yaşandı.
Şehitkamil ilçesinde yaşanan olayda 15 yaşındaki N.T. isimli kız çocuğu, 50-60 yaşlarındaki şahsın bıçaklı tacizine uğradı.
Annesi kurtardı
Boğuşma sırasında elinden hafif yaralanan küçük kızın çığlıkları annesi tarafından duyuldu.
Asansörü çağıran anne kızını şahsın elinden kurtardı.
5 suç kaydı ortaya çıktı
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi.
Yapılan incelemede 5 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan A.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gaziantep'te tacize uğrayan 15 yaşındaki kız o anları anlattı VİDEO
Tutuklandı
DHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, 'tehdit' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.