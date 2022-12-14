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    Gaziantep'te kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

    15 yaşındaki N.T., asansöre bindiği sırada tanımadığı 50-60 yaşlarındaki bir şahsın bıçaklı tacizine uğradı. Yakalanan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
    • 14.12.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 15:11
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    Gaziantep'te kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

    Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde korku dolu bir taciz olayı yaşandı.

    Şehitkamil ilçesinde yaşanan olayda 15 yaşındaki N.T. isimli kız çocuğu, 50-60 yaşlarındaki şahsın bıçaklı tacizine uğradı.

    Annesi kurtardı

    Boğuşma sırasında elinden hafif yaralanan küçük kızın çığlıkları annesi tarafından duyuldu.

    Asansörü çağıran anne kızını şahsın elinden kurtardı.

    Gaziantep te kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şahıs tutuklandı #1

    5 suç kaydı ortaya çıktı

    Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi.

    Yapılan incelemede 5 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan A.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Gaziantep'te tacize uğrayan 15 yaşındaki kız o anları anlattı VİDEO

    Gaziantep te kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şahıs tutuklandı #2

    Tutuklandı

    DHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, 'tehdit' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

    Gaziantep te kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şahıs tutuklandı #3

    Gaziantep te kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şahıs tutuklandı #4

    Gaziantep te kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şahıs tutuklandı #5

    Gaziantep te kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şahıs tutuklandı #6


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