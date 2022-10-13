Gözü dönmüş koca, boşanmak isteyen eşini 6 yerinden bıçakladı. Kocasının bıçakladığı kadın hastanede tedavi altına alınırken, kaçmak isteyen koca, çevredekiler tarafından yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde karşılaşan Azat K. ile kendisinden boşanmak isteyen eşi Melek K., tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında koca, eşini vücudunun 6 yerinden bıçakladı.

Cani koca, polise teslim edildi

Eşinin bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken olay sonrası kaçmak isteyen cani koca, çevredekiler tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Soruşturuluyor

İHA’nın haberine göre olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te koca dehşeti: Boşanmak isteyen eşini 6 yerinden bıçakladı ViDEO