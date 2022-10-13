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    Gaziantep’te koca dehşeti: Boşanmak isteyen eşini 6 yerinden bıçakladı

    Gözü dönmüş koca, boşanmak isteyen eşini 6 yerinden bıçakladı. Kocasının bıçakladığı kadın hastanede tedavi altına alınırken, kaçmak isteyen koca, çevredekiler tarafından yakalandı.
    • 13.10.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 09:10
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    Gaziantep’te koca dehşeti: Boşanmak isteyen eşini 6 yerinden bıçakladı

    Gaziantep'in Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde karşılaşan Azat K. ile kendisinden boşanmak isteyen eşi Melek K., tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında koca, eşini vücudunun 6 yerinden bıçakladı.

    Cani koca, polise teslim edildi

    Eşinin bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken olay sonrası kaçmak isteyen cani koca, çevredekiler tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

    Soruşturuluyor

    İHA’nın haberine göre olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Gaziantep’te koca dehşeti: Boşanmak isteyen eşini 6 yerinden bıçakladı ViDEO

    Gaziantep’te koca dehşeti: Boşanmak isteyen eşini 6 yerinden bıçakladı #1

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