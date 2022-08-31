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    Gaziantep'te komşular arasında kavga çıktı

    Gaziantep'te, komşu iki aile arasında çıkan, kadınların da karıştığı kavgada 4 kişi hafif yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.
    • 31.08.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 14:39
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    Gaziantep'te komşular arasında kavga çıktı

    Gaziantep dün akşam saatlerinde, Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde birbirine komşu olan Kaplan ve Kaska ailelerinin üyeleri, bilinmeyen nedenle tartıştı.

    Her iki ailenin telefonla ulaştıkları yakınlarının da gelmesiyle tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

    Sopaların da kullanıldığı kavga, ihbarla bölgeye gelen polisin müdahalesiyle sona erdi.

    4 kişi hastaneye kaldırıldı

    Kavgada hafif yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Mahallede yeni olay yaşanmaması için önlem alan polis ekipleri, kavgaya karışan bazı kişileri de gözaltına aldı.

    DHA'nın aktardığına göre çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği kavgayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

    Gaziantep'te komşular arasında kavga çıktı ViDEO

    Gaziantep te komşular arasında kavga çıktı #1

    Gaziantep te komşular arasında kavga çıktı #2

    Gaziantep te komşular arasında kavga çıktı #3

    Gaziantep te komşular arasında kavga çıktı #4

    Gaziantep te komşular arasında kavga çıktı #5


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