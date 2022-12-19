Gaziantep’te köpeğe çarpmamak için manevra yapan minibüs ölüme yol açtı

Yol ortasında duran köpeğe çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı servis minibüsü, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonet arkasında altyapı çalışması yapan 2 işçi öldü.

Sokak köpekleri, yine bir faciaya neden oldu.

Bu kez adres Gaziantep...

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı

5’inci Organize Sanayi Bölgesi 509 No'lu Cadde’de 27 HM 476 plakalı işçi servisi minibüsüyle seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen şoför, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında bulunan park halindeki 34 EJ 3240 plakalı kamyonete çarptı.

Kamyonetin arkasında çalışıyorlardı

Kamyonet, çarpmanın şiddetiyle sürüklendi.

Bu sırada kamyonetin arkasında altyapı çalışması gerçekleştiren telekomünikasyon şirketi işçileri Fatih Akar (34) ile Mehmet Patlar, aracın altında kalarak sıkıştı.

Feci kaza kamerada

Kaza ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde; yol ortasındaki köpeğe çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı servisin kamyonete çarpma anı yer aldı.

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İşçilerden biri sıkıştığı yerde can verdi

Öte yandan kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, kamyonet ile duvar arasında kalan Akar ve Patlar’ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Mehmet Partlar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Doktorların müdahalesi yetmedi

Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, acil serviste tedaviye alınan Fatih Akar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada, servis minibüsünde bulunan ve yaralanan 3 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.