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    Gaziantep’te köpek saldırısına uğrayan çocuğun bacağına 10 dikiş atıldı

    Yakup V. yönetimindeki ticari taksi, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Yardım için köpeğin yanına giden 10 yaşındaki Ali Keleş, saldırıya uğradı. Çocuğun bacağına 10 dikiş atıldı.
    • DHA
    • 03.08.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 10:50
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    Gaziantep’te köpek saldırısına uğrayan çocuğun bacağına 10 dikiş atıldı

    Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm Mahallesi’nde dün gece saatlerinde, İslahiye istikametinde ilerleyen Yakup V. yönetimindeki ticari taksi, aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

    Kazayı gören 10 yaşındaki Ali Keleş, yardım etmek için köpeğin yanına gitti.

    Kaza alanına giden Ali, köpeğin saldırısına uğradı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bacağından ısırılan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Ali Keleş’in bacağına acil serviste 10 dikiş atıldı.

    Gaziantep’te köpek saldırısına uğrayan çocuğun bacağına 10 dikiş atıldı VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kazada yaralanan köpek tedavi için barınağa götürüldü.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Gaziantep’te köpek saldırısına uğrayan çocuğun bacağına 10 dikiş atıldı #1

    Gaziantep’te köpek saldırısına uğrayan çocuğun bacağına 10 dikiş atıldı #2

    Gaziantep’te köpek saldırısına uğrayan çocuğun bacağına 10 dikiş atıldı #3

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