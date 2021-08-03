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- Gaziantep’te köpek saldırısına uğrayan çocuğun bacağına 10 dikiş atıldı
Gaziantep’te köpek saldırısına uğrayan çocuğun bacağına 10 dikiş atıldı
Yakup V. yönetimindeki ticari taksi, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Yardım için köpeğin yanına giden 10 yaşındaki Ali Keleş, saldırıya uğradı. Çocuğun bacağına 10 dikiş atıldı.
- DHA
- 03.08.2021 - 10:45
- Güncelleme : 03.08.2021 - 10:50
Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm Mahallesi’nde dün gece saatlerinde, İslahiye istikametinde ilerleyen Yakup V. yönetimindeki ticari taksi, aniden yola çıkan köpeğe çarptı.
Kazayı gören 10 yaşındaki Ali Keleş, yardım etmek için köpeğin yanına gitti.
Kaza alanına giden Ali, köpeğin saldırısına uğradı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından ısırılan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ali Keleş’in bacağına acil serviste 10 dikiş atıldı.
Gaziantep’te köpek saldırısına uğrayan çocuğun bacağına 10 dikiş atıldı VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada yaralanan köpek tedavi için barınağa götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.