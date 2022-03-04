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    Gaziantep'te korkuluklara asılı ceset bulundu

    Bir parkın içerisindeki üst geçitte, korkuluklarına asılı halde bulunan erkek cesedinin Halil İbrahim Can isimli şahsa ait olduğu belirlenirken, polis ekipleri sır ölüme ilişkin inceleme başlattı.
    • İHA
    • 04.03.2022 - 09:03
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    Gaziantep'te korkuluklara asılı ceset bulundu

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde yaşanan olayda, parka yürüyüş yapmaya gelen vatandaşlar, parkın ortasından geçen Alleben deresinin üstünde bulunan bir üst geçide asılı halde ceset buldu.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

    CESEDE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

    Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cesedin Halil İbrahim Can’a(32) ait olduğu tespit edildi.

    İtfaiye ekipleri korkuluklara iple asılı haldeki cesedi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından asılı bulunduğu yerden çıkarttı.

    SIR ÖLÜM ARAŞTIRILIYOR

    32 yaşındaki Can’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Sır ölümü aydınlatmak için çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, Can’ın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

    Gaziantep te korkuluklara asılı ceset bulundu #1

    Gaziantep te korkuluklara asılı ceset bulundu #2

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