Gaziantep'te korkunç kaza: 4 arkadaştan 2'si öldü

Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan araç içerisinde bulunan 4 arkadaştan 2'si olay yerinde can verirken, yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde dehşet bir kaza yaşandı.

İçerisinde 4 arkadaşın bulunduğu Yunus Emre Yıldırım (23) idaresindeki 27 ALP 228 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Kontrolü kaybedilen araç, taklalar atarak şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

2 kişi olay anında can verdi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede araç sürücüsü Yunus Emre Yıldırım ile araçta bulunan Berkay Koçer'in (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

Geri kalan 2 gencin durumu ağır

Ağır yaralanan Hüseyin Yıldız ile Hacı Yıldız ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralı 2 gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Cenazeler ailelere ulaştı

Feci kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Yıldırım ile Berkay Koçer'in cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, Gaziantep'in Araban ilçesinde defnedileceği öğrenildi.