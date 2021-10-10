Gaziantep'te koronaya yakalanan hasta: Bilerek aşı olmayan kişi, kendi katili gibidir

Gaziantep'te koronaya yakalanan hasta: Bilerek aşı olmayan kişi, kendi katili gibidir

Eşiyle birlikte koronavirüs hastalığına yakalanan şahıs, "34 hastadan 31 kişinin hiç aşı yaptırmadığını öğrendim" diyerek herkesi aşı olmaya çağırdı.

Koronavirüse yakalandıktan sonra aşı olmadığı için pişman olanların sayısı her geçen gün artıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Yaşar Bağbekleyen ve eşi Hatice Bağbekleyen, şiddetli ateş ve baş ağrısı nedeni ile hastaneye başvurdu.

Belirtiler doğrultusunda PCR testi yapılan çiftin sonuçları pozitif çıktı.

Sağlık ekipleri kontrolünde ilk 3 gün evlerinde tedavi olan Bağbekleyen çiftinin durumu ağırlaştı.

21 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yaşar Bağbekleyen 3 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Toplam 21 günlük tedavinin ardından test sonucu negatife döndü.

Eş Hatice bağbekleyen ise 21 gün yoğun bakımda ve toplamda 25 gün hastanede kaldıktan sonra evine götürüldü. Tedavisi evde devam ediyor.

"BİLEREK AŞI OLMAYAN KİŞİ KENDİ KATİLİ GİBİDİR"

Yaşadıkları süreci anlatan Yaşar Bağbekleyen, "Yaşadıklarımızı ifade etmekten zorlanıyorum, akıl almaz bir sıkıntılı süreç yaşadık. Aşı olmamamızın sıkıntısını yaşadık, eşimin tedavisi evde devam ediyor. Eşim Hatice 'bugün olsa bırakın 1-2 doz aşı bana sen 8 doz aşı olacaksın deseler aşımı olurum' diyor. Hastanede koronavirüs tedavisi gören 34 hastadan 31 kişinin hiç aşı yaptırmadığını öğrendim. Aşının fayda etmediğini söylemek doğru mantık değil, aşı yok edici olmasa ciddi anlamda yavaşlattığını gördük.

Devletimiz sağlık yönündeki başarısını ise alkışlamak gerek. Devlet her insanı kurtarmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Aşı karşıtlarını çok anlamsız buluyorum. Bir an önce herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Bilerek aşı olmayan ve hayatını kaybeden kişi, kendi katili gibidir. Koronavirüs sürecini yaşayan biri olarak eşim ile birlikte keşke aşılarımızı olsaydık derken, herkesi aşı olmaya çağırıyoruz" dedi.





