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    Gaziantep'te kurşunları çay içen kadının yaşamına son veren zanlı tutuklandı

    Şahinbey ilçesinde kavgaya tutuşan iki kişinin silahından çıkan kurşun, kapısının önünde çay içen 3 çocuk annesine isabet etti. Genç kadın hayatını kaybederken zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 19.04.2022 - 15:57
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    Gaziantep'te kurşunları çay içen kadının yaşamına son veren zanlı tutuklandı

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Fatma Küçük'ün başına, evinin önünde çay içerken, iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavga sonucunda, silahlardan çıkan mermiler isbet etmişti.

    Ağır yaralanan 3 çocuk annesi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

    Yaşanan olay sonrası bölgede geniş çaplı inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini ile yerini tespit ettiği katil zanlısı Mehmet Öztürk (24) isimli şahsı, dün sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına alındı.

    Katil, cezaevine gönderildi

    Katil zanlısı, emniyetteki işlemleri ve yapılan sağlık kontrolleri sonrası Gaziantep Adliye'sine sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre katil zanlısı Mehmet Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Gaziantep te kurşunları çay içen kadının yaşamına son veren zanlı tutuklandı #1

    Gaziantep te kurşunları çay içen kadının yaşamına son veren zanlı tutuklandı #2

    Gaziantep te kurşunları çay içen kadının yaşamına son veren zanlı tutuklandı #3

    Gaziantep te kurşunları çay içen kadının yaşamına son veren zanlı tutuklandı #4


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