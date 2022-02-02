Gaziantep'te kuyumcu soygunu

Bir kuyumcunun camını kıran yüzü kapalı 2 zanlı, 500 bin lira değerindeki altınları çalıp, kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ise kaçan şüpheliler için yakalama çalışmaları başlattı.