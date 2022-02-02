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Gaziantep'te kuyumcu soygunu
Bir kuyumcunun camını kıran yüzü kapalı 2 zanlı, 500 bin lira değerindeki altınları çalıp, kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ise kaçan şüpheliler için yakalama çalışmaları başlattı.
- AA
- 02.02.2022 - 13:55
- Güncelleme : 02.02.2022 - 13:57
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'ndeki bulunan bir kuyumcuya gelen yüzü kapalı iki kişi, silahla havaya ateş ettikten sonra ön camı kırdı.
500 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTINLARI ÇALIP, KAÇTILAR
Vitrinde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerinde altını alan 2 şüpheli, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.
2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği, olay yerinde inceleme yaptı, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.