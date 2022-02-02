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    Gaziantep'te kuyumcu soygunu

    Bir kuyumcunun camını kıran yüzü kapalı 2 zanlı, 500 bin lira değerindeki altınları çalıp, kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ise kaçan şüpheliler için yakalama çalışmaları başlattı.
    • AA
    • 02.02.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 13:57
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    Gaziantep'te kuyumcu soygunu

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'ndeki bulunan bir kuyumcuya gelen yüzü kapalı iki kişi, silahla havaya ateş ettikten sonra ön camı kırdı.

    500 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTINLARI ÇALIP, KAÇTILAR

    Vitrinde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerinde altını alan 2 şüpheli, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

    2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği, olay yerinde inceleme yaptı, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

    Gaziantep te kuyumcu soygunu #1

    Gaziantep te kuyumcu soygunu #2


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