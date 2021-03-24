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    Gaziantep'te lise öğrencisine minibüs çarptı

    Okul servisine yetişmek isterken işçi servis minibüsünün çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi, yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 14:47
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    Gaziantep'te lise öğrencisine minibüs çarptı

    Gaziantep'in Gazikent Mahallesi'nde tali yoldan çıkan sürücüsü öğrenilemeyen işçi servisi iddiaya göre, okul servisine binmek için yürüyen Muhammet Kaya'ya çarptı.

    Muhammet Kaya çarpma sonucu ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

    ÇARPAN SÜRÜCÜYE GÖZALTI

    Polisin kazayla ilgili incelemesi sürerken servis şoförünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.

    Gaziantep te lise öğrencisine minibüs çarptı #1

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