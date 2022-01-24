Gaziantep'te madde bağımlısı genç, evde dehşet saçtı

Evde arkadaşıyla oturdukları sırada kendisini kaybedip, 3 arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan şahıs olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri ise zanlıyı anında yakaladı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde gece saatlerinde evde bir araya gelen 4 arkadaş arasınd,a bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı.

Madde alımından dolayı kendini kaybeden bir kişi, evde bulunan pompalı tüfeği alarak ateş etmeye başladı.

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Pompalı tüfeği arkadaşlarına doğrultarak ateş eden şahıs, arkadaşlarının yaralandığını görmesi üzerine evden kaçarak uzaklaştı. Olayda 3 gence çok sayıda saçma isabet etti.

Yaralılara ilk müdahaleyi apartman sakinleri yaparken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ZANLI YAKALANDI

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 3 arkadaşını yaralayarak kaçan zanlıyı kısa sürede kıskıvrak yakaladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 3 genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı bir gencin ambulansa alınması esnasında ise ilginç anlar yaşandı.

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YARALANAN GENCE KIZ KARDEŞİNDEN ŞOK SÖZLER

Acıdan kıvranan yaralı genç kız kardeşine "Bak Allah canımı aldı" dedi. Yaralının kız kardeşi ise "İyi oldu. İbrahim ölün gelseydi. Bak yaşıyorsun" diye cevap verirken yaralı genç ile kız kardeşi arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmaya müdahale eden polis ekipleri, yaralı gencin kız kardeşini sakinleştirdi.

Yaralı gençler hastanede tedavi altına alırken polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.













