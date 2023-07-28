Gaziantep'te madde bağımlısı kardeş ağabeyini öldürdü Madde bağımlısı olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Ömer Faruk Tanrıöver'in ağabeyi İbrahim Halil Tanrıöver'i tabancayla vurup, öldürdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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DHA

Gaziantep'in Karataş Mahallesi'nde uyuşturucu madde bağımlısı olan 27 yaşındaki Ömer Faruk Tanrıöver ile kendisini şehir dışından gelip tedavi olması için ikna etmek isteyen ağabeyi İbrahim 41 yaşındaki Halil Tanrıöver arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Ömer Faruk Tanrıöver, yanındaki tabanca ile ağabeyine iki el ateş etti. Yaralanan İbrahim Halil Tanrıöver, dışarı çıkıp, kaçmaya çalıştı.

Ömer Faruk Tanrıöver, bu kez binanın merdivenlerinde ağabeyine ateş açtı.

Başından vurulan 5 çocuk babası İbrahim Halil Tanrıöver, hayatını kaybetti.

İfadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Ömer Faruk Tanrıöver, ifadesinde, "Benim üzerimde baskı kurup, sürekli beni aşağılıyordu. Bana ağır hakaretler ediyordu. Son gece yine tartıştık ve bana hakaretlerini sürdürdü. Kendisini uyarmama rağmen devam edince tabancayla ateş ettim. Ağabeyim yaralı halde evden çıktı. Ben de kendimi kaybettiğim için peşinden gittim ve onu öldürdüm" dedi.

O dehşet anları kamerada

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Tanrıöver, tutuklandı. Öte yandan İbrahil Halil Tanrıöver'in yaralı halde kaçmaya çalıştığı, Ömer Faruk Tanrıöver'in elinde tabancayla ağabeyinin peşinden gittiği anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.