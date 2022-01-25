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Gaziantep'te madde bağımlısı koca, eşini av tüfeğiyle öldürdü

Gaziantep'te madde bağımlısı koca, eşini av tüfeğiyle öldürdü

Tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürülen cani koca, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete verdiği ifadesinde ise suçlamaları kabul etmeyip, eşinin intihar ettiğini öne sürdü.