Sabah saatlerinde sahibi tarafından henüz açılmamış olan marketin önündeki plastik torbadaki ekmekler, kamyonetle gelen 2 kişi tarafından çalındı.

Hırsızlar zaman ve mekan tanımıyor.

Gaziantep'te yaşanan bir hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah satlerinde bölgedeki kapalı olan bir markete, fırın tarafından plastik torbayla ekmek bırakıldı.

Mustafa Meşe'ye ait market, hırsızlar tarafından fark edildi.

Torbayı alarak kayıplara karıştılar

Kamyonet ile gelen 2 kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra ekmek dolu torbayı alarak uzaklaştı. DHA'nın aktarımına göre; dükkanı açmak için geldiğinde ekmeklerin bırakılmadığını gören Meşe, güvenlik kamerasını izleyince hırsızlığı fark etti.

"İlk değil sürekli ekmek çalınıyor"

Daha önce de benzer şekilde ekmeklerin çalındığını söyleyen Meşe, "Bu hırsızlık olayı ilk değil ve sürekli ekmek çalınıyor. Durumu polise bildirmedim, umarım bu son olur." dedi.

Gaziantep'te markete ait ekmekleri çalan şahıs kamerada VİDEO



















