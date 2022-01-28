Gaziantep'te milyonluk kuyumcu soyguncuları yakalandı

Kuyumcuya girerek kasada bulunan 1,5 kilo altını 10 saatlik soygunla çalan S.K. ve İ.G. isimli 2 şahıs, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Gaziler Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya giren şüpheli şahıslar, kasada bulunan 1,5 kilo altını 10 saatlik soygunla çalarak kayıplara karışmıştı.

KUYUMCUDAKİ KASADAN 1,5 MİLYON LİRALIK ALTINLARINI ÇALDI

Şüpheli şahıslar, okulun bahçe duvarını delerek kuyumcunun yanındaki ayakkabı mağazasına girmiş, daha sonra da dükkanın lavabo duvarını kırarak kuyumcuya girerek kasada bulunan 1,5 milyon liralık altını çalmıştı.

Yaşanan olayın ardından sabah saatlerinde dükkanını açan kuyumcu, gördüğü manzarayla büyük şok yaşamıştı. Olay sonrası durum polis ekiplerine bildirmiş ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yapmıştı.

Gaziantep'te kuyumcu soygunu: Duvarı delip 1,5 milyonluk altın çaldılar

2 ŞÜPHELİNİN ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

Hırsızların girdiği kısımlardan parmak izi örnekleri alan ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırarak şüphelilerin yerini tespit etti. Adres tespitleri yapılan kuyumcu hırsızlığı şüphelisi iki şahıs, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Konu ile ilgili emniyetten yapılan açıklamada, "24.01.2022 tarihinde Şahinbey İlçemiz Gaziler Caddesindeki bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması ve faillerin tespit edilerek yakalanması kapsamında sürdürülen çalışmalarda, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen S.K. ve İ.G. isimli şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanmışlar ve 27.01.2022 tarihinde sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanmışlardır" ifadelerine yer verildi.