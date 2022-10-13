Gaziantep'te minibüsten inen adama otomobil çarptı

Esnaf Mehmet Settar Özkülekçi, minibüsten inerek yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarpması sebebiyle hayatını kaybetti.

Gaziatep'te dün akşam saatlerinde esnaflık yapan 53 yaşındaki Mehmet Settar Özkülekçi, minibüsten inerek yolun karşısına geçmek istedi.

Özkülekçi, ne olduğunu anlamadan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu kanlar içinde yere yığıldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Özkülekçi’yi hastaneye kaldırdı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralı adam, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

1 çocuk babası Külekçi’nin cenazesi adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

O anlar kameraya yansıdı

Otomobilin Özkülekçi’ye çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İnceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.