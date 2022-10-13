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    Gaziantep'te minibüsten inen adama otomobil çarptı

    Esnaf Mehmet Settar Özkülekçi, minibüsten inerek yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarpması sebebiyle hayatını kaybetti.
    • 13.10.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 16:01
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    Gaziantep'te minibüsten inen adama otomobil çarptı

    Gaziatep'te dün akşam saatlerinde esnaflık yapan 53 yaşındaki Mehmet Settar Özkülekçi, minibüsten inerek yolun karşısına geçmek istedi.

    Özkülekçi, ne olduğunu anlamadan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu kanlar içinde yere yığıldı.

    Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

    Hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Özkülekçi’yi hastaneye kaldırdı.

    Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralı adam, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    1 çocuk babası Külekçi’nin cenazesi adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    O anlar kameraya yansıdı

    Otomobilin Özkülekçi’ye çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Gaziantep te minibüsten inen adama otomobil çarptı #1

    Gaziantep te minibüsten inen adama otomobil çarptı #2

    Gaziantep te minibüsten inen adama otomobil çarptı #3

    Gaziantep te minibüsten inen adama otomobil çarptı #4

    Gaziantep te minibüsten inen adama otomobil çarptı #5


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