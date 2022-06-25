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    Gaziantep'te motosiklet hırsızları böyle görüntülendi

    Gaziantep'te, sabah erken saatlerde bir binaya giren iki şahıs, bina girişinde park halinde bulunan 2 adet motosikleti çaldı.
    • 25.06.2022 - 14:59
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    Gaziantep'te motosiklet hırsızları böyle görüntülendi

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi 4. Etap B blokta sabah saat 06.00 sıralarında binaya giren iki şüpheli şahıs, bina girişinde park halinde bulunan 2 motosikleti çaldı.

    Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise bina içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Yüzünü bezle kapattı, motosikletleri çaldı

    Görüntülerde, yüzünü bezle kapattığı görünen ve binaya giren iki şüphelinin, etrafı kontrol ettikten sonra koridorda bulunan motosikletlere yönelmesi ve motosikletleri alarak binadan çıkma anları yer aldı.

    İHA'ya göre motosikleti çalınan vatandaşlar, olay sonrasında polis ekiplerine şikayette bulundu. Şikayet sonrası olay yerinde inceleme yapılan ekipler, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

    Gaziantep te motosiklet hırsızları böyle görüntülendi #1

    Gaziantep te motosiklet hırsızları böyle görüntülendi #2

    Gaziantep te motosiklet hırsızları böyle görüntülendi #3


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