Gaziantep'te motosiklet sürücülerine denetim yapıldı

İHA
Kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimler devam ediyor.
Yapılan operasyonlarla trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza yağıyor.
Ekipler, bu kez Gaziantep'te eş zamanlı denetim için düğmeye bastı.
Farklı noktalarda denetim
Gaziantep'te Trafik Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, motosikletlere yönelik uygulama yaptı.
Kent merkezinde birçok farklı noktada polis ekiplerinin katılımıyla uygulama gerçekleşti.
27 motosiklet trafikten men edildi
Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 75 sürücü ve motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 27 motosikletin trafikten men edildiği bildirildi.
Trafik Bölge Müdürlüğü, motosiklet uygulamalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.