Gaziantep'te motosiklet sürücülerine denetim yapıldı Trafik ekipleri, plakasız, tescilsiz, kasksız motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetim uygulamasında 27 motosiklet trafikten men edildiğini bildirildi.

İHA

Kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimler devam ediyor.

Yapılan operasyonlarla trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza yağıyor.

Ekipler, bu kez Gaziantep'te eş zamanlı denetim için düğmeye bastı.

Farklı noktalarda denetim

Gaziantep'te Trafik Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Kent merkezinde birçok farklı noktada polis ekiplerinin katılımıyla uygulama gerçekleşti.

27 motosiklet trafikten men edildi

Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 75 sürücü ve motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 27 motosikletin trafikten men edildiği bildirildi.

Trafik Bölge Müdürlüğü, motosiklet uygulamalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.