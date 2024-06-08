Gaziantep'te motosikletin çarptığı belediye işçisi öldü

Gaziantep'te Beylerbeyi Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi'nde sulama işçisi olarak çalışan 5 çocuk babası Kalender Karayılan, su tankerinin vanasını kapatmak için yola indi.
Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, işçiye çarptı.
Yaralandı
Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve su tankeri arasında sıkışan işçi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralı, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kurtarılamadı
İşçi Kalender Karayılan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karayılan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Soruşturma sürüyor
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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