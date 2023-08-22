Gaziantep'te motosikletten kaçmaya çalışan otomobil yayaya çarptı: 4 yaralı
İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Ali Fuat Cebesoy Bulvarı'nda ilerleyen yabancı uyruklu Hala Şiray idaresindeki otomobil, Kıbrıs Caddesi istikametinden gelen Cuma Mert Şiraki yönetimindeki motosiklete çarpmamak için manevra yapınca yaya olarak ilerleyen Abdulkadir Aydın Er'e çarptı.

sonucu 4 kişi yaralanırken otomobil ve motosiklette maddi hasar oluştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te otomobil yayaya çarptı: 4 yaralı

Soruşturma sürüyor

Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.