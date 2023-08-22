Gaziantep'te motosikletten kaçmaya çalışan otomobil yayaya çarptı: 4 yaralı

İHA
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Ali Fuat Cebesoy Bulvarı'nda ilerleyen yabancı uyruklu Hala Şiray idaresindeki otomobil, Kıbrıs Caddesi istikametinden gelen Cuma Mert Şiraki yönetimindeki motosiklete çarpmamak için manevra yapınca yaya olarak ilerleyen Abdulkadir Aydın Er'e çarptı.
Kaza sonucu 4 kişi yaralanırken otomobil ve motosiklette maddi hasar oluştu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Soruşturma sürüyor
Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.