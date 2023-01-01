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    Gaziantep'te muhtarlık kavgası: Aranan firari hükümlü yakalandı

    3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin kurulan özel ekip, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı.
    • 01.01.2023 - 17:59
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    Gaziantep'te muhtarlık kavgası: Aranan firari hükümlü yakalandı

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde, 31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçimlerinde çıkan muhtarlık kavgası kanlı bitmişti.

    Silahların konuştuğu kavgada muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan vurulmuş , 6 kişi yaralanmıştı.

    Olaya ilişkin görülen davada cinayetin faili sanığa 3 kez müebbet, 7 sanık ise çeşitli suçlardan 3 ay 22 gün ile müebbet arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Özel ekip kuruldu

    AA’nın haberine göre; Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O'yu (28) yakalamak için özel ekip kurdu.

    Gaziantep’te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası VİDEO ARŞİV

    Adrese operasyon düzenlendi

    M.O.E.’nin saklandığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

    Yakalanan M.O.E., sağlık kontrolü ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

    Gaziantep te muhtarlık kavgası: Aranan firari hükümlü yakalandı #1


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