Tıraş olduğu kuaförde, çırağın telefonunu çalıp iş yerinden çıkan müşteri, rahat tavırları ile dikkat çekti. Çırak, hırsızlığı fark edince müşterinin peşinden koşup telefonunu geri aldı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Alleben Mahallesi'ndeki bir kuaförde, dün saat 18.00 sıralarında, tıraş olan bir müşteri, çırağın kasada şarjda olan cep telefonunu gözüne kestirdi.

Bir süre kuaförde oyalanan müşteri, çırağın temizlik yapmasını fırsat bilerek cep telefonunu eşofmanının arka cebine koydu.

Peşinden koşup telefonu geri aldı

İHA’nın haberine göre; rahat tavırlarla kuaförden çıkan müşterinin hareketlerinden şüphelenen çırak, telefonun yerinde olmadığını görünce koşarak müşterinin peşine düştü.

Koşarak hırsızı yakalayan çırağın cep telefonunu geri aldığı öğrenildi.

Gaziantep'te müşteri, berber çırağının telefonunu çaldı VİDEO



Dükkandan selam verip çıktı

Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Çırağın cep telefonunu çalan hırsızın, kuaförün önünde oturan iş yerine sahibine selam verdiği, telefonu çalınan çırağın hırsızın peşinden koşarak çıkması da görüntüde yer aldı.