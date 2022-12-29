- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep'te mutfakta yangın: 3 yaralı
Gaziantep'te mutfakta yangın: 3 yaralı
Bir evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken yangın kontrol altına alındı.
- 29.12.2022 - 17:53
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın vatandaşa korku dolu anlar yaşattı.
Aspiratörün kısa devre yapması sonucu evde yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri olayı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
3 yaralı hastaneye kaldırıldı
Evde dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Abdulkadir Yüksel Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.
Soruşturma sürüyor
İHA'nın haberine göre, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.