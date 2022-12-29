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    Gaziantep'te mutfakta yangın: 3 yaralı

    Bir evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken yangın kontrol altına alındı.
    • 29.12.2022 - 17:53
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    Gaziantep'te mutfakta yangın: 3 yaralı

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın vatandaşa korku dolu anlar yaşattı.

    Aspiratörün kısa devre yapması sonucu evde yangın çıktı.

    Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri olayı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

    3 yaralı hastaneye kaldırıldı

    Evde dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Abdulkadir Yüksel Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Gaziantep te mutfakta yangın: 3 yaralı #1

    Gaziantep te mutfakta yangın: 3 yaralı #2

    Gaziantep te mutfakta yangın: 3 yaralı #3


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