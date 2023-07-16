Gaziantep'te nakliye kamyoneti yandı: Eşyalar küle döndü

İHA
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'nde yangın paniği meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir nakliye firmasına ait kamyonet seyir halindeyken aracın ev eşyası yüklü dorse bölümünde yangın çıktı.
Rüzgar alevleri daha da harladı
Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, sürücü yangını söndürmek için çevrede su bulmaya çalıştı.
Eşyalar küle döndü
Çevredeki vatandaşların hemen müdahale ettiği yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmasının ardından söndürüldü.
Kamyonetteki eşyaların küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.