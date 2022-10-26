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    Gaziantep'te Nefes-2 operasyonu: 7 bin 300 makaron

    Nefes-2 operasyonunda 10 milyon 560 bin 400 adet boş, 7 bin 300 adet dolu makaron yakalandı.
    • 26.10.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 17:06
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    Gaziantep'te Nefes-2 operasyonu: 7 bin 300 makaron

    Gaziantep'te, yasa dışı yollarla tütün mamulü ve makaron satışı yapan şüphelilere yönelik Nefes-2 operasyonu düzenlendi.

    Operasyon, Gaziantep'te KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı.

    7 bin 300 adet dolu makaron

    Operasyonda, 10 milyon 560 bin 400 adet boş makaron, 7 bin 300 adet dolu makaron, 2 kilogram nargile tütünü, 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

    3 kişi hakkında yasal işlem

    İHA'nın haberine göre, operasyonda yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Gaziantep te Nefes-2 operasyonu: 7 bin 300 makaron #1


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