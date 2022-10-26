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Gaziantep'te Nefes-2 operasyonu: 7 bin 300 makaron

Gaziantep'te Nefes-2 operasyonu: 7 bin 300 makaron

Nefes-2 operasyonunda 10 milyon 560 bin 400 adet boş, 7 bin 300 adet dolu makaron yakalandı.