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- Gaziantep'te Nefes-2 operasyonu: 7 bin 300 makaron
Gaziantep'te Nefes-2 operasyonu: 7 bin 300 makaron
Nefes-2 operasyonunda 10 milyon 560 bin 400 adet boş, 7 bin 300 adet dolu makaron yakalandı.
- 26.10.2022 - 16:04
- Güncelleme : 26.10.2022 - 17:06
Gaziantep'te, yasa dışı yollarla tütün mamulü ve makaron satışı yapan şüphelilere yönelik Nefes-2 operasyonu düzenlendi.
Operasyon, Gaziantep'te KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı.
7 bin 300 adet dolu makaron
Operasyonda, 10 milyon 560 bin 400 adet boş makaron, 7 bin 300 adet dolu makaron, 2 kilogram nargile tütünü, 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.
3 kişi hakkında yasal işlem
İHA'nın haberine göre, operasyonda yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.