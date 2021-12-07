Euro
15.4855
1.76%
Dolar
13.7001
1.56%
Altın
787.92
1.75%
Borsa
1.991
0.51%
Bitcoin
695.160
-2.28%
BTXN Coin
45.19
-3.33%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Gaziantep’te nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

    5 yaşındaki Aleyna Kutlu, yediği fıstığın nefes borusunu tıkaması sonucu yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 16:25
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 16:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep’te nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

    Gaziantep’te, dün akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde annesi, fıstık yiyen 5 yaşındaki kızı Aleyna Kutlu’nun güçlükle nefes aldığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları küçük Aleyna'yı, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne götürdü.

    Acil serviste tedaviye alınan Aleyna Kutlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    NEFES BORUSUNU FISTIK TIKADI

    Yediği fıstığın nefes borusunu tıkaması nedeniyle öldüğü belirlenen Aleyna'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

    Gaziantep’te nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı VİDEO

    Gaziantep’te nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir