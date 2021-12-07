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- Gaziantep’te nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Gaziantep’te nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
5 yaşındaki Aleyna Kutlu, yediği fıstığın nefes borusunu tıkaması sonucu yaşamını yitirdi.
- DHA
- 07.12.2021 - 16:25
- Güncelleme : 07.12.2021 - 16:35
Gaziantep’te, dün akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde annesi, fıstık yiyen 5 yaşındaki kızı Aleyna Kutlu’nun güçlükle nefes aldığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları küçük Aleyna'yı, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Acil serviste tedaviye alınan Aleyna Kutlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
NEFES BORUSUNU FISTIK TIKADI
Yediği fıstığın nefes borusunu tıkaması nedeniyle öldüğü belirlenen Aleyna'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Gaziantep’te nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı VİDEO