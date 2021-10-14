Gaziantep'te öğrenciye şiddet: Öğretmen açığa alındı

İslahiye ilçesinde, sınıfta öğrencisine şiddet uygularken görüntülenen öğretmen açığa alındı. Olayla ilgili idari sürecin devam ettiği bildirildi.

Gaziantep Valiliği, İslahiye ilçesinde bir okulda öğrenciye bağırarak darbederken cep telefonu ile görüntülenen öğretmen hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Açıklamada, şöyle denildi:

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA

“Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilimiz İslahiye ilçesinde bulunan bir okula ait olduğu anlaşılan sınıf içerisinde şiddet içerikli görüntüler yer almıştır.

AÇIĞA ALINDI

Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak açığa alınmıştır. İdari süreç devam etmektedir.”