Gaziantep'te okula dadanan hırsız yakayı ele verdi Ekipler, okulda yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Çalışmalar neticesinde yakalanan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

İHA

Hırsızlar zaman ve mekan dinlemiyor...

Bu kez olayın adresi Gaziantep.

Bölgede bulunan bir okula hırsız dadandı. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Yakayı ele verdi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma neticesinde, okulda meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen A.O.G. isimli şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli A.O.G., tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Buradaki işlemlerin tamamlanmasıyla şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.