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    Gaziantep'te öldürülen otobüs şoförünün saldırıya uğradığı anlar kamerada

    Aracın dolu olması nedeniyle yolcu alamayan otobüs şoförü, 17 yaşındaki genç tarafından bıçakla katledildi. Saldırının gerçekleştiği anlar otobüsün kamera görüntülerine yansıdı.
    • 17.10.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 11:43
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    Gaziantep'te öldürülen otobüs şoförünün saldırıya uğradığı anlar kamerada

    Dolu olan otobüse almadığı yolcu tarafından öldürülen şoförün saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı.

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

    34 yaşındaki Emrah Yıldız idaresindeki halk otobüsüne binmek isteyen 17 yaşındaki Batuhan K. isimli şahıs, otobüs dolu olduğu gerekçesiyle geri çevrildi.

    Şoförü göğsünden bıçakladı

    Bu duruma öfkelenen şahıs, otobüsün peşinden koşarak durduğu şoförle tartışmaya başladı.

    Tansiyonun yükselmesiyle Batuhan K., otobüs şoförü Emrah Yıldız’ı göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürdü.

    Gaziantep te öldürülen otobüs şoförünün saldırıya uğradığı anlar kamerada #1

    Son anları kamerada

    Yıldız'ın son anları, çalıştığı otobüsün kamera görüntülerine yansıdı.

    Görüntülerde almadığı yolcunun el hareketleri ile gösterdiği tepkinin ardından otobüsten inen Emrah Yıldız'ın, saldırgan ile tartışması ve bıçaklandığı anlar yer aldı.

    Gaziantep'te öldürülen otobüs şoförünün saldırıya uğradığı anlar kamerada VİDEO

    Gaziantep te öldürülen otobüs şoförünün saldırıya uğradığı anlar kamerada #2

    Yolcuların gözü önünde yaşandı

    İHA'nın aktarımına göre; otobüsteki yolcu ve çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan olayın ardından yaralı şoför, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Gaziantep te öldürülen otobüs şoförünün saldırıya uğradığı anlar kamerada #3


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