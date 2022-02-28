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- Gaziantep'te ölümle sonuçlanan kaza kamerada
Gaziantep'te ölümle sonuçlanan kaza kamerada
Geçtiğimiz günlerde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Hasan Öztürk'ün, kaza anlarına ait görüntüleri ortaya çıktı.
- İHA
- 28.02.2022 - 15:32
Gaziantep Havalimanı yolu Oğuzeli Kavşağı yakınlarında karşıdan karşıya geçmek isteyen 48 yaşındaki Hasan Öztürk, H.G. idaresindeki 27 HG 276 plakalı otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetmişti.
6 çocuk babası Öztürk'ün o anlarına ait kamera görüntüsüne ulaşıldı.
TAKLALAR ATIP YERE YIĞILDI
Görüntüde, çarpmanın etkisiyle havada 3-4 takla atan Öztürk'ün, daha sonra sert bir biçimde yere çakılma anları dikkat çekti. Görüntülerin devamında eşinin, yaralı adamın yanına gelerek başında çaresizce beklediği görüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.