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    Gaziantep'te ölümle sonuçlanan kaza kamerada

    Geçtiğimiz günlerde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Hasan Öztürk'ün, kaza anlarına ait görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 15:32
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    Gaziantep'te ölümle sonuçlanan kaza kamerada

    Gaziantep Havalimanı yolu Oğuzeli Kavşağı yakınlarında karşıdan karşıya geçmek isteyen 48 yaşındaki Hasan Öztürk, H.G. idaresindeki 27 HG 276 plakalı otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetmişti.

    6 çocuk babası Öztürk'ün o anlarına ait kamera görüntüsüne ulaşıldı.

    TAKLALAR ATIP YERE YIĞILDI

    Görüntüde, çarpmanın etkisiyle havada 3-4 takla atan Öztürk'ün, daha sonra sert bir biçimde yere çakılma anları dikkat çekti. Görüntülerin devamında eşinin, yaralı adamın yanına gelerek başında çaresizce beklediği görüldü.

    Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Gaziantep te ölümle sonuçlanan kaza kamerada #1

    Gaziantep te ölümle sonuçlanan kaza kamerada #2

    Gaziantep te ölümle sonuçlanan kaza kamerada #3


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