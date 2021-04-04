Gaziantep'te önce intihardan vazgeçirdi sonra selfie yaptı

Gaziantep'te, üst geçidin demirlerine çıkarak inthara kalkışan inşaat işçisi Ercan G., yoldan geçen Hilmi Savcılı'nın 1 saatlik çabasıyla ikna edildi. Savcılı daha sonra Ercan G. ile fotoğraf çekti.

Gaziantep'te öğle saatlerinde Akkent Mahallesinde bulunan kavşaktaki üst geçitte meydana gelen olayda üst geçidin korkuluklarına çıkan inşaat işçisi Ercan G., intihara kalkıştı.

İKNA ETMEK İÇİN KONUŞMAYA BAŞLADI

Bu sırada yoldan geçen Hilmi Savcılı, Ercan G.'yi ikna etmek için konuşmaya başladı. Çevredeki diğer vatandaşlar da polise haber verdi.

Hilmi Savcılı ve diğer arkadaşları Ercan G.'yi ikna etmek için çabaladığı sırada polis ekipleri bölgeye geldi.

İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ, BİR DE ÜSTÜNE SELFİE YAPTI

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna olan Ercan G., korkuluklardan indi. Savcılı ile bir araya gelen Ercan G. fotoğraf çektirdi.

Ercan G. daha sonra polis ekiplerince sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.