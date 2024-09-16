Gaziantep'te önündeki tıra çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti Nurdağı ilçesinde, önünde ilerleyen tıra çarpan tırın sürücüsü Ziya Öztekin yaşamını yitirdi.

DHA

Gece saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 8’inci kilometresinde, Gaziantep yönüne ilerleyen Ziya Öztekin(64) yönetimindeki 02 AEC 855 plakalı tır, önünde ilerleyen İsa C. (51) idaresindeki 68 AK 468 plakalı tıra arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri tır sürücüsü Ziya Öztekin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamını yitiren Öztekin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası diğer TIR sürücüsü İsa C. ise gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)