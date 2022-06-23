Rümeysa Taşo'nun otobüste bayıldığını gören şoför, normal güzergahından çıkıp kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi. Tedavisi tamamlanan Rümeysa taburcu edilirken aile de şoföre teşekkür etti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde belediye otobüsüne binen Rümeysa Taşo, otogarın önündeki durakta beklerken bir anda fenalaştı.

Otobüse binen kızın durumunun kötüye gitmesi sonrasında şoför Ahmet Teke, ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahalenin ardından Ahmet Teke, otobüsün normal güzergahından çıkarak kız çocuğunu en yakın hastaneye götürdü.

Kız hastanedeki sağlıkçılara teslim edildi

Otobüsle hastaneye yetiştirilen kız çocuğu, bir yolcu tarafından kucaklanarak hastane acil servisinde sağlıkçılara teslim edildi.

Tedavi altına alındı

Sağlıkçılar tarafından Acil girişinde sedyeye konulan Rümeysa Taşo, hastanede tedavi altına alındı.

Taburcu edildi

Ani tansiyon düşüklüğü sonucu fenalaştığı ve baygınlık geçirdiği belirlenen kız çocuğu, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Gaziantep'te otobüs şoförü bayılan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi VİDEO



"Şoför arkadaş örnek bir davranış sergilemiş"



Kızını hastaneye yetiştiren otobüs şoförüne teşekkür eden baba Hasan Hüseyin Taşo, "Kızımın otobüste tansiyonu düşmüş. Şoför arkadaş da sağ olsun kendisini hastaneye yetiştirmiş. Hastane de bizi bilgilendirdi ve biz de hemen kızımızın yanına geldik. Çok şükür kızım iyi. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu.

Sıcaktan ve kalabalıktan fenalaşarak baygınlık geçirmiş. Şoför arkadaş örnek bir davranış sergilemiş. Ben şoför arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Bu durum karşısında insanlık ölmemiş diyebiliyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Böyle bir iyilik yaptığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.





"Aynadan baktığımda bir kız çocuğunun fenalaştığını gördüm"



İHA'nın haberine göre; olayı anlatan otobüs şoförü Ahmet Teke ise "Seyir halindeyken kamerada aracın orta kısımlarında bir hareketlilik gördüm. Aynadan baktığımda bir kız çocuğunun fenalaştığını ve yolcuların müdahale etmeye çalıştığını gördüm.

Sonra aracı emniyetli bir yere çekerek müdahale etmeye çalıştım ama durumu kötüleşmeye başladığı ve çenesi kilitlendiği için amirlerime de sorarak en yakın hastanenin acil servisine sürmeye karar verdim.

Sonrasında fenalaşan kız çocuğunu normal güzergahtan çıkarak hızlı bir şekilde hastanenin acil servisine yetiştirdim. Yani biz bu işi yolcularımız için yaptığımızdan yolcuların can güvenliği de bize emanet. O yüzden bizim için can güvenliği her şeyden önemli." diye konuştu.



