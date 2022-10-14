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    Gaziantep'te otobüs şoförü cinayeti: Katil tutuklandı

    Şahinbey ilçesindeki otobüs şoförü, aracın dolu olması nedeniyle alamadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçakla katledildi. Gözaltına alınan katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 14.10.2022 - 11:56
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    Gaziantep'te otobüs şoförü cinayeti: Katil tutuklandı

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kan donduran bir olay yaşanmıştı.

    60. Yıl Mahallesi Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Emrah Yıldız (34) idaresindeki halk otobüsüne binmek isteyen Batuhan K. (17) isimli şahıs, otobüs dolu olduğu gerekçesiyle geri çevrildi.

    Durmayan aracın peşinden koşarak durduğu şoförle tartışan Batuhan K., otobüs şoförü Emrah Yıldız’ı göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürmüştü.

    Cezaevini boyladı

    Yaşanan olay sonrası otobüs şoförünü öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Batuhan K. isimli şahıs ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Katil zanlısı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep te otobüs şoförü cinayeti: Katil tutuklandı #1

    Şoförün naaşı aileye teslim edildi

    Hayatını kaybeden otobüs şoförü Emrah Yıldız'ın cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

    Gaziantep te otobüs şoförü cinayeti: Katil tutuklandı #2

    Gaziantep te otobüs şoförü cinayeti: Katil tutuklandı #3

    Gaziantep te otobüs şoförü cinayeti: Katil tutuklandı #4


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