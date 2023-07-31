İHA
Tarihler, 20 Ağustos 2022’yi gösteriyordu.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen feci kazada 16 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Yolcuların hayatını tehlikeye attı
O faciayı hatırlatan bir olay, yine Gaziantep’te yaşandı.
Yukarıbayır Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi arasında ring servisi yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü sürücüsü, kuralları hiçe sayarak yolcuların hayatını tehlikeye attı.
Telefonla konuştu, ayakkabısını düzeltti
Sürücü seyir halindeyken dakikalarca cep telefonuyla konuştu, bu da yetmezmiş gibi eğilerek ayakkabısını düzeltti.
Direksiyonu tek eliyle yönlendiren otobüs şoförünün umursamaz tavrı, yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.