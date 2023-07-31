Gaziantep’te otobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı Şehir içi yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında yolcuların hayatını hiçe saydı. Aracı tek eliyle sürmeye çalışan ve direksiyon başında telefonla konuşan kural tanımaz şoför, görenleri hayrete düşürdü.

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İHA

Tarihler, 20 Ağustos 2022’yi gösteriyordu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen feci kazada 16 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Yolcuların hayatını tehlikeye attı

O faciayı hatırlatan bir olay, yine Gaziantep’te yaşandı.

Yukarıbayır Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi arasında ring servisi yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü sürücüsü, kuralları hiçe sayarak yolcuların hayatını tehlikeye attı.

Telefonla konuştu, ayakkabısını düzeltti

Sürücü seyir halindeyken dakikalarca cep telefonuyla konuştu, bu da yetmezmiş gibi eğilerek ayakkabısını düzeltti.

Direksiyonu tek eliyle yönlendiren otobüs şoförünün umursamaz tavrı, yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.