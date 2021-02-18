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    Gaziantep'te otomobilli hırsızları demir çubukla kovaladı

    Bir iş yerinde akaryakıt depo çerçevesi çalan hırsızlar, görevli tarafından demir çubuk ile kovalandı. O anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
    • İHA
    • 18.02.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 12:39
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    Gaziantep'te otomobilli hırsızları demir çubukla kovaladı

    Gaziantep Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerine giren hırsızlar, maddi değeri 6 bin TL olan, tırlarda kullanılan 4 adet akaryakıt depo çerçevesi çaldı. O sırada durumu farkeden görevli, eline geçirdiği demir çubuk ile otomobille gelen hırsızları kovalamaya başladı.

    ARABAYA VURDU

    Görevli, otomobile binerek kaçan şahısları son anda elinden kaçırdı. Elindeki demir çubukla son bir hamle ile araca vurabildi.

    Gaziantep'te otomobilli hırsızları demir çubukla kovaladı VİDEO

    Gaziantep te otomobilli hırsızları demir çubukla kovaladı #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Olayın ardından polis inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısların eşkalini ve kimliğini belirledi.

    Gaziantep te otomobilli hırsızları demir çubukla kovaladı #2

    YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

    Yapılan operasyon ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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