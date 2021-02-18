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Gaziantep'te otomobilli hırsızları demir çubukla kovaladı

Gaziantep'te otomobilli hırsızları demir çubukla kovaladı

Bir iş yerinde akaryakıt depo çerçevesi çalan hırsızlar, görevli tarafından demir çubuk ile kovalandı. O anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.