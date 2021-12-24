Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesi: Davacı olmayalım diye para teklif ettiler

Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki kızı Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, siteden çıkarılmakla tehdit edildiklerini ve davacı olmamaları için para teklif edildiğini söyledi.

Gaziantep'te site görevlisi olarak çalıştığı binanın sakinlerine ait Pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı 4 yaşındaki kızı Asiye’nin ağır bir ameliyat geçirdiğini söyleyen acılı baba Hüseyin Ateş, "Doktorlar kritik süreçte olduğumuzu söyledi. Bu köpekleri sokakta gezdirmek yasak. Onlar yasağı çiğnediler. Bizim hayatımızı kararttılar. En yüksek cezaya çarptırılmasını istiyorum” dedi.

BAŞHEKİM TAHMAZOĞLU: "HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR"

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre; minik Asiye’nin sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu, “Hayati tehlikesi sürüyor. Kafasında, yüz bölgesinde ve beyin bölgesinde saldırıya bağlı doku defektleri oluşmuş. Beyin dokusunda ısırık izleri mevcut. Ense bölgesinde kemik dokuda kayıp var. Özellikle sağ kulak bölgesinde tamamen kayba uğrayacak kısımlar var. Özellikle yüz felci ve işitme kaybı yönünden takip edilmesi gerekiyor” dedi.

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6 ŞÜPHELİDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan 6 şüpheliden Zeynep Can, Zeliha Can ve Mustafa Yiğit, "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Süheyla Kurçak ve Mustafa Elibol, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sitenin güvenlik görevlisi A.Ç ise savcılıktan serbest kaldı.

ÖNCE TEHDİT ETTİLER, SONRA PARA TEKLİF ETTİLER

Baba Hüseyin Ateş’in davacı olmaması aksi durumda binadan çıkarılmakla tehdit edildiği öğrenildi. Köpek sahiplerinin tehdit yanında para teklifinde bulunduğu da kaydedildi. Tarım İl Müdürlüğü tutuklanan ve adli kontrolle serbest kalan 5 şüpheliye 30’ar bin lira para cezası kesti.

ASİYE'NİN DOĞUMU İÇİN BORÇLANDILAR

Ateş ailesinin 4 yaşındaki Asiye'nin doğumu için infertilite tedavisi gördüğü ve 300 bin TL harcadığı, yakınları baba Ateş’in bu parayı borç olarak aldığı öğrenildi.

"BU KÖPEKLER SOKAKTA GEZDİRİLEMEZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, "Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier, American Bully gibi yasaklı ırkları beselemek ve sokakta dolaştırmak suç teşkil ediyor. Bu cins köpeklere mikroçip takılması ve kısırlaştırılması gerekiyor. Belirtilen cinsler kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamaz, insanların yoğun yaşadığı ortamlar ve çocuk oyun alanları ve parklara sokulamaz" dedi.