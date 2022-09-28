Gaziantep'te PKK operasyonu: 2 gözaltı

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 terör örgütü PKK mensubu, silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip, mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, daha önce terör örgütünün sözde kırsal alan yapılanması içinde silahlı olarak faaliyet gösteren ve sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişiyi belirlendi.

2 kişi yakalandı

Ekipler, örgüt mensuplarını adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 2 kişinin adreslerindeki aramalarda ise 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 58 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

















