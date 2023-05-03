Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 gözaltı
DHA

Eli kanlı terör örgütüyle mücadele kararlılıkla sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye eleman temini sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

3 şüpheli yakalandı

Araştırmada belirlenen 3 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor

Evlerinde yüklü miktarda parayla yakalanan ve ismi açıklanmayan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 gözaltı #2
Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 gözaltı #3