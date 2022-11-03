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    Gaziantep'te PKK operasyonu: 8 gözaltı

    Sosyal medyada terör örgütü PKK’nın propagandası ile provokatif paylaşımlar yapıp, devlet büyüklerine hakaret ettiği belirlenen 8 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
    • 03.11.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 17:19
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    Gaziantep'te PKK operasyonu: 8 gözaltı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan ve sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan 8 şüpheliyi tespit etti.

    Aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı saptanan şüphelilerin adresine, sabah saatlerinde savcılık kararıyla operasyon düzenlendi.

    8 şüpheli gözaltına alındı

    Baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

    DHA'nın haberine göre şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Gaziantep te PKK operasyonu: 8 gözaltı #1

    Gaziantep te PKK operasyonu: 8 gözaltı #2

    Gaziantep te PKK operasyonu: 8 gözaltı #3


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