Gaziantep'te polis derneğindeki silahlı saldırıyı emekli polis önledi Şehitkamil ilçesinde bir şahsın, emekli polis derneğinde oturan akrabasına yönelik pompalı tüfekli saldırısını son anda araya giren emekli polis önledi.

İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs, borç para talebine olumsuz yanıt veren dernekteki akrabasına pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenlemek istedi.

EMEKLİ POLİS MEMURU SALDIRGANIN ÜZERİNE ATLADI

Bu sırada olay fark eden dernekteki emekli bir polis memuru, silahlı saldırganın üzerine atlayarak saldırıya engel oldu.

Kargaşa sırasında ateş alan tefekteki saçmalar ise dernekteki bir masaya isabet etti. Saldırgan şahıs ise dernekteki emekli polisler tarafından yakalandı.

Yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, saldırgan şahsı kelepçeleyerek gözaltına alırken tüfek ise muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)