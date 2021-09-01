Gaziantep'te polis ile sürücü arasında kovalamaca: Hükümlü çıktı

'Uyuşturucu ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.Y. kovalamaca sonucu yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri plakası öğrenilemeyen otomobili durdurmak istedi.

'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ ÇIKTI

Yapılan incelemede, Ö.Y. isimli şahsın 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ö.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.